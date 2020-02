Dra. Nigma Talib: el secreto de la piel radiante de Penélope Cruz

La relación entre Natalia de la Vega, fundadora de Tacha Beauty, y Nigma Talib es como una historia de amor. El respeto y la admiración mutua las une desde hace años, en concreto ocho, cuando la española viajó a Londres para conocer la clínica de la doctora Talib.

Allí pudo comprobar todo aquello que sus clientas fieles aseguraban sobre la naturópata canadiense que transformaba la piel de las celebrities desde el interior. Sí, desde el intestino.

Sin embargo, fue una amiga en común la que las unió definitivamente. Penélope Cruz ejerció de cupido hace ocho meses cuando le habló a Natalia del poder de su facialista de confianza.

Y es que Nigma, que actualmente tiene su consulta en Los Ángeles, es mucho más que una esteticista, pues defiende una belleza sensata y natural que radica desde el interior.

Una alimentación saludable que mima el intestino y te lleva a alcanzar un estado de bienestar que, junto con sus suplementos a base de productos naturales y su línea de cuidado facial, te ayudarán a presumir de una piel sana y bonita.

Su llegada a Madrid ha supuesto tal revolución que ya cuenta con lista de espera para pasar consultar en los centros de Tacha, donde la encontrarás en exclusiva cada tres meses, junto con los productos creados por ella.

Durante su primera visita quisimos acercarnos a conocerla y que nos desvelará los secretos y cómo nuestro interior puede ser, realmente, un reflejo del exterior.

Por sus manos pasan habitualmente rostros tan conocidos como los de Penélope Cruz, Gwyneth Paltrow, Sienna Miller o Kate Bosworth. Pero no hablamos solo de los tratamientos faciales más punteros, lo de Nigma Talib es un conjunto de acciones con las que conseguir un aspecto más saludable y joven. Además de sentirte mucho mejor.

Si en España resulta habitual decir aquello de “la cara es el espejo del alma”, para ella es más bien el intestino el que refleja nuestro estado anímico y de salud.

Por ello, uno de los mantras de Nigma Talib se basa en una buena alimentación en la que no hay espacio para el gluten, el azúcar, la lactosa y el alcohol. Algo que explica muy bien en uno de sus libros, “Younger Skin Starts In The Gut” (‘La juventud de la piel empieza en el intestino’).

Otro pilar fundamental son los suplementos, creados por ella gracias a sus estudios de medicina naturópata, que aportan los nutrientes y las vitaminas necesarias para mantener a raya a nuestro cuerpo.

Es decir, bello por dentro para que en el exterior el resultado sea una piel rejuvenecida y luminosa. Una unión de belleza, salud y bienestar que también se alzan como los valores de Tacha Beauty y de su fundadora, Natalia de la Vega.

“Hay que tener una buena rutina de belleza, pues la piel se expone a factores como la contaminación, el estrés o el sol. Bastan tres pasos por la mañana y por la noche: limpieza, un buen sérum e hidratación. Pero no basta con eso, cada cosa que introducimos en nuestro cuerpo forma parte de nosotras, por lo que hay que cuidarlo”, comenta la doctora Nigma.

Y, aunque confiesa que todas las vitaminas y nutrientes son necesarios, ella siente debilidad por el magnesio: “Me casaría con él. De momento no se encuentra en mis suplementos, pero ya se verá”.

Alcanzar el bienestar, tal y como nos cuentan Talib y Natalia, se asienta sobre pilares fundamentales como el dormir bien, seguir una correcta alimentación, alguna ayuda extra para cuidarnos y ser muy felices.