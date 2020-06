Belleza top en el carrito de la compra

A muchas mujeres, el confinamiento les pilló con el neceser a medio llenar. Productos que se estaban acabando y había que renovar, otros que cubrieran las nuevas necesidades…

Con el comercio online a medio gas y la posibilidad de salir solo una vez a la semana a la compra, la adquisición de productos de belleza se limitaba a la visita a la farmacia, lo cual tampoco parecía 100% responsable, habida cuenta de la situación de colapso que ellas mismas estaban viviendo.

Esta situación nos dio a muchos la oportunidad de volver a cotillear en los lineales de cuidado personal de los supermercados.

Belleza de supermercado

No es ningún secreto que muchas cadenas tienen en su zona de higiene y belleza un territorio que cada vez atrae más a las beauty addicts. Productos a buen precio, prácticos, que cumplen con lo que prometen y salvan el neceser cualquier día que no hay tiempo para ir más allá del supermercado.

Si durante la cuarentena quisiste renovar tu neceser acudiendo solo a la compra de primera necesidad, te darías cuenta de las buenas oportunidades cosméticas que hay.

Hoy traemos hasta ti una selección de diez productos que puedes traerte en el carro mientras llenas la nevera de verdura, productos de limpieza y todo lo necesario para casa. Ya te adelantamos que algunos te van a sorprender.

El primero que nos llama la atención es este dúo de protección solar y suero after sun de C·Life Solar. Se trata de la línea para el sol de una nueva marca de cosmecéutica avanzada que se vende en exclusiva en tiendas Condis y Condislife.

Digo que es cosmecéutica (y no cosmética) y, por si acaso no sabes a qué me refiero, se trata de productos que, no llegando a ser medicamentos, tienen concentraciones de activos más potentes que los cosméticos –y esos activos están mezclados y elegidos desde el punto de vista experto de la máxima efectividad-.

La Crema con SPF 50+ Facial Antiaging (que se vende con color y sin color a un precio de 19,95€) aporta protección muy alta frente a rayos UVA, UVB, IR y luz azul de las pantallas. Previene las manchas y ayuda a regenerar la piel. Está pensada para mujeres y hombres y lo que le hace especial es su buen precio, a pesar de sus avanzadas fórmulas.

Por su parte, el Aftersun Repair Serum (16,95€) permite una reparación intensiva y una hidratación máxima durante 24h después de la exposición.

Los tres productos de C·Life Solar contienen dragons blood del árbol Croton Lechleri del Amazonas. La roja savia de este árbol ha sido utilizada desde hace milenios por sus propiedades curativas, como gran reconstituyente de los tejidos, cicatrizante de heridas y rejuvenecedor de la piel. Desde la marca aseguran que la ciencia ha comprobado que con la aplicación de esta savia la piel se regenera 20 veces más rápido de lo normal.

Se pueden comprar en todas las tiendas Condis y Condislife de Cataluña, y las provincias de Madrid, Segovia, Toledo y Guadalajara.

¡Vuelve el productazo!

Si hablamos de limpieza facial, un tema que cobra especial importancia ahora que llevamos las mascarillas protectoras que pueden provocar reaparición de brotes de acné, celebramos la vuelta de un producto que siempre ha fascinado a las aficionadas a la belleza: las toallitas de Olay.

No creas que son toallitas limpiadoras al uso, de esas impregnadas en loción. No. Estas están hechas de tejidos secos que se activan con agua y que consiguen una limpieza perfecta que te permite dejar de ensuciar tu propia toalla. Es importante que, tras su uso, se depositen en la basura y jamás se desechen por el inodoro.

Nos gusta mucho la opción para pieles sensibles porque es apta para cualquiera. Aunque también hay específicas para pieles secas y para pieles grasas.

Olay Daily Facials para piel sensible (7,99€ / 30 ud.) son geniales para llevar de viaje, al gimnasio… porque no ocupan nada y su capacidad de limpieza no tiene nada que envidiar a tu gel limpiador habitual (con la ventaja de que, además, el tejido es suave y te ayuda a aclarar la piel, realiza una suave exfoliación y te ayuda a que no quede ni rastro de maquillaje o suciedad en tus toallas).

Eliminan la suciedad, la grasa, el maquillaje e incluso la máscara de pestañas. Adecuadas para la zona sensible de los ojos.

Legión de fans

Uno de los productos para pelo que más adoran las beauty addicts –y que a ese precio jamás encontrarás en productos de peluquería- son las Ampollas Rescate 1 minuto de Pantene (5,49€ / 4 ampollas).

Se trata de un tratamiento intensivo que reconstruye la queratina natural del pelo para evitar que éste se quiebre reparando el daño de seis meses en 1 minuto. Lo que hace por dentro se percibe por fuera. La melena toma un aspecto de luz increíble y parece recién cortado. Además, nos encanta comprarlas en el supermercado porque tienen el formato perfecto para llevártelas a todas partes.

Un desodorante top

A la hora de comprar un desodorante, pocas apreciamos que sea de esos que embellecen la piel de las axilas. Sin embargo, cuando alguno de los que compramos lo hacen, lo agradecemos.

Ahora puedes hacerte con uno de ellos en el supermercado un precio muy bueno. NIVEA ha sacado su Deo Beauty Elixir (2,69€), cuya fórmula con esencia de leche lleva vitaminas C, E y B5, calcio, lactato, triglicérido de lactosa y aminoácidos esenciales.

Esta mezcla es capaz de reponer estos componentes que se pierden en la piel tras la depilación, al tiempo que suaviza y embellece la zona de la axila. Como desodorante sigue protegiendo eficazmente 48 horas, tiene rápida absorción, la fórmula no lleva alcohol y pueden usarla hasta las pieles más delicadas que se depilan con frecuencia.

Un gel de ducha gustoso

Desde que comenzamos a lavarnos las manos tantas veces al día, apreciamos lo que supone usar un jabón suave. Los famosos syndet y los oleogeles se han alzado al podio de productos top que limpian la piel sin agredirla, sin retirar la capa hidrolipídica que sirve como barrera protectora y que, cuando se degrada o altera, puede traer consigo problemas de irritación y dermatitis.

Por eso nos encanta que los supermercados Lidl haya incluido en su nueva gama Skin Foodies, cosmética 100% vegana, un gel de ducha nutritivo a base de sulfatos muy suaves y enriquecido con aceite de babasú.

Es para todo tipo de pieles. Cuesta 1,99€ (200ml.). No es tan barato como los geles de un litro que encontrarás habitualmente en el supermercado pero merece la pena cuidar bien la piel y, además, para quienes llevan la ética vegana al cuarto de baño es una opción muy asequible.

Si eres de las que te depilas en casa, he aquí una buena noticia para ti. Daen ha lanzado una cera ecológica y vegana. Se calienta en un minuto en microondas y sus ingredientes naturales no contienen ninguno de origen animal.

Lleva aceite de Tamanu con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, cicatrizantes y regeneradoras. El envase es compostable, libre de plástico. Cuesta 5,50€ (100 gramos) y puedes encontrarla en muchos supermercados.

La crema del verano

Estábamos deseando la vuelta de estas lociones que broncean la piel del cuerpo al tiempo que la hidratan perfectamente. Esta crema de supermercado (que no tiene rival en el mercado selectivo) es de Dove y se llama Summer Revived (4,25€ / 200ml).

Actúa en cuestión de minutos pero da un tono muy natural porque lleva delicados agentes autobronceadores y activos muy hidratantes. Puede usarse a diario. Existe en tono claro/medio y medio/oscuro.

En cuanto empiece el calorazo y nos preparemos para tardes en la piscina o paseando a la orilla del mar, puede que llegue la disyuntiva de si maquillarnos o no para el agua. Hay mujeres que no se ven bien sin aplicarse un poco de máscara de pestañas, sea donde sea, y para ellas se inventó la máscara waterproof. Venden en Eroski una de la marca Belle&Makeup que promete un resultado de tres máscaras en una. Es decir: consigue longitud, curvatura y volumen.

Se llama TOP3 y cuesta 4,75€. Contiene una combinación de ceras y polímeros suaves como cera de abejas sintética, de arroz y resina de acacia que aportan elasticidad y nutrición para tus pestañas. Su cepillo, ligeramente curvado y de silicona, combina finas púas de distinta longitud para peinar y cubrir cada pestaña consiguiendo una definición y longitud máximas, y manteniendo las pestañas separadas. Si das solo una capa, defines y aportas volumen. Con dos, más volumen y un rizo perfecto. Si pones tres, volumen de escándalo.

Tratamiento antiarrugas BBB

Una de las compras más top de tratamiento que puedes hacer en el súper son las monodosis de hialurónico de L’Oréal Paris.

Se llaman Ampollas Hialurónicas Rellenadoras Intensivas Revitalift Filler y son un tratamiento semanal compuesto de siete ampollas altamente concentradas en ácido hialurónico que aporta un extra de hidratación a zonas clave como la frente, los pómulos, la mandíbula, el surco nasogeniano o el contorno facial.

El tratamiento para una semana (que también puede usarse como ampolla flash en una ocasión especial) cuesta alrededor de 10 euros y lleva 7 ampollas.

Y terminamos con un champú de capricho, que también puede comprarse en el supermercado. Se trata del Hair Food Champú Aloe Vera Hidratante (5,25€), el primer champú de Fructis con fórmula vegana (sin ingredientes de origen animal o derivados) y 98% de ingredientes de origen natural.

Su espuma ligera limpia e hidrata suavemente tu pelo hambriento sin apelmazar. ¡Pruébalo este verano!