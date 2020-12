Maquíllate como Beth Harmon, la protagonista de Gambito de Dama

Es la miniserie más vista de Netflix. “Gambito de Dama” ha cautivado a medio mundo por su mezcla perfecta de argumento original, espléndida ambientación y un buen trabajo interpretativo de sus protagonistas.

Este éxito a nivel mundial se debe también, innegablemente, al disfrute que provocan los detalles de la producción: vestuario, música, escenografía, maquillaje y peluquería…

En el centro de todo, la figura de Beth Harmon, el personaje al que da vida Anya Taylor-Joy (y que, si todavía no lo sabes, es una enigmática jugadora de ajedrez), una chica que parece tenerlo todo: belleza, inteligencia y un magnetismo que atrapa al instante.

El estilismo de Beth Harmon

Los expertos en estilismo ya han puesto el foco sobre esta miniserie y es que su protagonista es un delirio de buen vestuario y mejor maquillaje y peluquería. Inspirado en los años 60, su look coloca la mirada en el centro de atención de todo el rostro. Ojos delineados muy marcados, rabillos insinuantes, pestañas infinitas…

Pero no solo eso. La piel, con acabado como de terciopelo y los labios, cuyo arco de Cupido desafía la Ley de la Gravedad, acompañan esa mirada que disparará, a buen seguro, la venta de eyeliners negros.

Con ayuda de Gisela Bosque, National Make Up Artist de Sephora, y Briyi Bri, maquilladora de Amelia Cosmetics, recogemos algunos tips para conseguir el mismo encanto de la protagonista de “Gambito de Dama”. Toma nota:

1: PIEL DE TERCIOPELO

Cómo es: “El rostro se viste con una piel muy preparada para que quede lisa y sin imperfecciones”, explica Briyi Bri.

Cómo se hace: “Utiliza un fondo de maquillaje natural y con acabado mate. Es decir, con cero brillos”, recomienda la experta.

2: EYELINER DE FLECHA

Cómo es: Perfectérrimo, sobre las pestañas superiores y terminado en punta de flecha.

Cómo se hace: Gisela Bosque nos enseña: “Comienza a dibujar a unos milímetros del lagrimal, sin llegar hasta el inicio del ojo. Esto agranda la mirada. Para darle un aire sesentero se debe hacer una línea finita que crezca ligeramente a medida que avanza al rabillo del ojo, creando un trazo elevado al final que crea el famoso rabillo”.

Un buen truco para ganar estabilidad es no aplicar el eyeliner a mano alzada, sino situarse en una mesa, frente a un espejo de pie, y apoyarse en los codos, mirándose de frente. De esta forma se controla mejor el trazo” (Gisela Bosque)

Con qué: “Para dominar este delineado, lo más sencillo es trabajar con uno tipo rotulador y de punta fina, que permite un trazo preciso y, cuya punta semi-rígida ofrezca mayor estabilidad”, aconseja Bosque.

Dos tips extra (de Briyi Bri):

Si quieres usar también rizador de pestañas, hazlo después de aplicar el eyeliner, una vez que esté seco, para evitar que se manche. Añade una sutil línea de agua en tonos beige con la que conseguirás darle luz a los ojos.

3: BOQUITA DE PIÑÓN NUDE Y MATE

Cómo es: Briyi Bri opina: “Los labios son de un tono muy sutil, siempre nude, sin apenas perfilar, con lo que se consigue un efecto de no make up empolvado y muy fresco”.

Con qué: “Los labios mates eran característicos de esa época por las propias fórmulas. Hoy en día, obtenemos ese mismo efecto mate con texturas muy agradables que no sólo tienen un aspecto aterciopelado, sino que, además, son de larga duración y non transfer”, reflexiona National Make Up Artist de Sephora.

Cómo se hace: “ El secreto para aplicarlas bien es extender primero una capa ligera del producto y hacer cualquier posible corrección antes de que seque, pues luego el color ya se hace permanente”, revela la la maquilladora.