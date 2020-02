Un neceser sin líquidos es posible

Por culpa de (o gracias a) las restricciones a líquidos en el equipaje de mano, las casas de cosmética llevan años inventando nuevos formatos –más pequeños, multiuso, sólidos- de forma que el neceser de la maleta de cabina pueda ser lo más completo posible, respetando la cantidad permitida de líquidos, ¡incluso prescindiendo de ellos!

En Guapísimas nos hemos propuesto crear un neceser entero sin usar ni un producto llíquido. Esto, a priori difícil, es totalmente posible porque, si buscas bien, encuentras crema hidratante, limpiadora, contorno de ojos, ¡hasta tónico! en formato barra.

Más abajo encontrarás un shopping completo para hacer tu neceser sin líquidos, todo a base de cosméticos en formato stick.

De siempre hemos usado cosméticos en barra que solían ser desodorantes, cacaos de labios, pastillas de jabón… Por supuesto, muchos productos de maquillaje también: bases, correctores, iluminadores, coloretes, sombras y, cómo no, labiales.

Recientemente el filtro solar ha mutado en compacto para servirse en cómodas barras que pueden usarse en cualquier momento y lugar para proteger las zonas más delicadas, sobre las que hay que incidir más a lo largo del día.

Ahora bien, en algunos productos nadie esperaba poder prescindir de la textura líquida y, sin embargo, ese momento ha llegado. Ya tenemos champú y acondicionador en pastilla que, además de ser un paso adelante en cuestiones de sostenibilidad, aporta su granito de arena para un neceser sin líquidos que haya que declarar frente al escáner del aeropuerto.

También desde hace tiempo conocemos los perfumes sólidos.

Pero lo que es novedoso es encontrar un producto que cubra cada paso de la rutina facial en barra: limpiar, tonificar, hidratar, tratar el contorno de ojos, aplicar una mascarilla… Todo ello, stick mediante.

Contengan las propiedades que contengan en su interior, estos productos por fuera parecen barras de cacao, más gruesas o aplanadas y todas se usan de la misma forma: pasando por la zona suavemente hasta que la textura pasa de sólida a líquida. Después, se puede masajear con la yema de los dedos o la mano entera (dependiendo del producto) para hacerlo penetrar.

Elige tu producto de cosmética en formato stick en la selección que hemos hecho para ti:

G9SKIN It Clean (26,45€) Limpiador de aceite en stick con ingredientes hidratantes y suavizantes que se transforma en aceite al entrar en contacto con la piel y elimina la suciedad y el maquillaje sin resecar.

BLISS Oh my gommage! Stick Exfoliante Facial Limpiador (17,77€) Limpiadora lechosa que elimina las células muertas gracias a un complejo vegetal que realiza un suave resurfacing.

CLARINS My Clarins Pore-less Gomme Pores et Matité (17€) Reductor de poros y brillos para todo tipo de pieles. Después del tratamiento de día por la mañana o para retocar el maquillaje en cualquier momento.

Body milk

YES TO COCONUTS Barrita de aceite ultrahidratante (13,99€) Hidratación corporal para piel seca que no deja residuo graso. Pásalo por el cuerpo, dejando que se derrita al contacto con la piel.