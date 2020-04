Cuatro trucos para unos labios más sensuales

Hoy se celebra el Día Mundial del Beso. El porqué de esta fecha recuerda que hace nueve años hubo un concurso en Tailandia, el día de San Valentín, que una pareja ganó porque no separó sus labios en 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Récord Mundial.

Quizá no sea este buen momento para hablar de besarse. Quizá sí. Los besos se pueden enviar volando a través de la pantalla. Desde que comenzó este momento #Yomequedoencasa hemos dejado de besarnos. ¿Miedo al contagio? Puede ser.

En todo caso, para un buen beso hacen falta unos buenos labios. No perdamos de vista que los besos hacen mucho bien en la pareja. Provocan una reacción química en el cerebro, que se pone a tope de la hormona oxitocina (encargada de despertar sentimientos de afecto y apego).

Labios sensuales para el beso

Para tener los labios listos para el beso, aunque sea un beso que vuela de pantalla a pantalla, hemos recogido los trucos de la maquilladora Sonia Marina. Ella se ocupa de maquillar a bellezas como Ariadne Artiles, Helene Svedin, Paula Echevarría o Sara Sálamo, entre otras muchas celebrities.

Su reto es el siguiente: ¿Y si probamos a conseguir una boca más sensual con solo una barra de labios?

“Todas queremos una boca perfecta”, afirma Sonia Marina. Y lucir unos labios carnosos e hidratados y con colores favorecedores está más que nunca de moda. No pasa nada si tus labios no son como los de Sara Sálamo. Marina sostiene que, sea cual sea la forma de cada rostro, existen trucos infalibles para sacarles partido, sobre todo, ahora que el tiempo no escasea.

Cuatro trucos para una boca sensual

1.Realiza una exfoliación de vez en cuando para retirar los incómodos pellejos y renovar la piel. “Yo suelo usar exfoliantes muy ligeros y suaves con aceites esenciales para no irritar la piel. Mis preferidos son The Replinishing Oil Exfoliator, de La Mer, y Cleaser Traitement, de Eve Lom”, cuenta Sonia.

2. Renueva la hidratación por la noche y el día con labiales hidratantes libres de mentol porque, a la larga, resecan. El favorito de la maquilladora es el bálsamo en crema de Uriage Bariéderm porque su fórmula no tiene perfumes y es hipoalergénica con un acabado no graso.

Si se mantienen los labios en perfecto estado a la hora de maquillarlos, ya sea con barras mate o brillo, el color no solo durará más tiempo, sino que, además, no aparecen los incómodos pellejitos”

3. Para lograr un extra de volumen, perfila el labio justo por encima de tu línea natural. Si eliges un tono nude, escoge un perfilador más oscuro y rellena ligeramente por el interior, evitando la zona central,

4. Posteriormente, aplica la barra en el centro y verás como tus labios parecen más gruesos. Sin embargo, si deseas conseguir un plus de volumen, aplica un gloss trasparente o del mismo tono sobre el labio superior.