¿Hay que seguir perfumándose aunque se esté confinado?

No sé si alguna vez te habrá pasado. A mi, cien veces. En un momento de bajón, desánimo o puro cansancio, he sacado mi perfume favorito, he vaporizado un poco y… voilá! Asunto arreglado.

El perfume es capaz de levantar cualquier estado de ánimo decaído, además de ser el vehículo por el que atesorar buenos recuerdos y proyectarnos como personas.

Perfumarse es ponerse un bonito complemento, cerrar el círculo de cómo te muestras a los demás con tu imagen. Aunque intangible, el perfume habla de ti.

También te habla a ti; te dice: Hoy estás que lo tiras… Tranquila, todo va a ir bien… ¿Te acuerdas de cuando pasó aquello? ¿Qué será de aquel?

Perfumarnos con algo que nos gusta puede mejorar nuestro estado de ánimo, contribuyendo a aliviar la tensión interna y los problemas relacionados con el estrés y la ansiedad provocada por esta situación #yomequedoencasa.

La importancia de perfumarse durante el confinamiento

“Mantener este ritual de cuidado personal que supone perfumarse ayuda a relajarse, proporciona alegría y buena energía”, explica Marina García Gutiérrez, fundadora y CEO de MAAR, marca de perfumería natural, vegana y sostenible made in Spain, que añade: “Hay que seguir perfumándose porque las fragancias no dañan la piel, si se usan bien, y hay composiciones olfativas ideales para cada estado de ánimo”.

Mantener una buena rutina de higiene (incluso, de belleza), nos ayuda a mantener alto el estado de ánimo. Hacer ejercicio, preparar comidas saludables, descansar y no pasar el día sentados es más importante de lo que parece de cara a mantenerse optimistas y en buena forma a nivel físico, mental y emocional.

En ese contexto, cabe promocionar el uso diario de perfume. No tiene por qué ser el que usamos habitualmente. Puede ser un agua de colonia de bebé que te recuerde a momentos felices de la infancia, el perfume especial que usabas (y usarás) para salir de fiesta, aquel que llevaste a un viaje que no olvidarás… El caso es que te saque de la nube negra o la apatía y te ayude a remontar.

Los expertos narices, encargados de crear perfumes, saben que lo que te hace sentir un perfume, aparte de los recuerdos asociados, viene dado por las notas olfativos. Hay ingredientes que ayudan a calmar, otros son chispeantes y te recargan de energía, otros sensuales disparan tu autoestima..

“Seguir usando las fragancias favoritas durante la cuarentena puede ayudar más de lo que pensamos”, continúa García Gutiérrez. Sostiene la creadora de MAAR que ponerse perfume consiste en una forma más de auto cuidado y mimo y, en estos días de montaña rusa emocional, puede ser más que necesario.

¿Cómo me siento? ¿Qué perfume elijo?

Diversas investigaciones han demostrado que la percepción de un nuevo aroma despierta una gran actividad en el cerebro, que se pone en marcha para compararlo con los olores que ya conoce y asociarlo a un momento concreto. Por lo tanto, descubrir aromas diferentes genera nuevas conexiones sinápticas en el cerebro, lo que nos mantiene activos y con la mente bien despierta”

Si estas cansado, elige una fragancia floral. Te dará un chute de energía

Si estás nervioso o estresado, busca opciones con sándalo. El sándalo es perfecto para la ansiedad y ayuda a relajarse

Si estás triste, puedes optar por aromas orientales y dulces. El gourmand transmite positivismo

Si te cuesta conciliar el sueño, nada mejor que la lavanda o la mandarina, dos aromas tan relajantes que te ayudarán a dormirte y descansar

Si estás alegre, ponte la que quieras. Tu fragancia favorita o esa que tienes guardado sin abrir hace meses. Sea cual sea la que elijas ¡seguro que aciertas!

Cómo usar el perfume

Si notas la piel especialmente sensible por la falta de aire natural que recibe normalmente, utiliza poco y en zonas donde no la sientas sensible. Recuerda no poner perfume en la ropa, ni en la cara.

Este es el paso a paso, según MAAR: