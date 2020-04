Mitos y realidades sobre el cuidado de la piel durante la cuarentena

El cuidado de la piel no entiende de confinamientos ni de cuarentenas. Ya te hemos explicado en más de una ocasión por qué la etapa de #YoMeQuedoEnCasa también puede aprovecharse para mimarnos más y seguir con nuestras rutinas de belleza. Y es que, ¡ahora ya no hay excusas!

Evidentemente, estos días también resultan útiles para ponernos en marcha y activar nuestro cuerpo y mente, por ejemplo practicando mindfulness o llevando a cabo una buena rutina de ejercicios, pero también cuidando nuestra piel.

Sin embargo, durante lo que llevamos de confinamiento, los mitos han estado a la orden del día: que si no hay que ponerse crema porque adhiere el virus, que si no en necesario limpiar la piel de día y de noche… Por eso, y para que no caigamos en errores innecesarios, en Guapísimas hemos decidido investigar sobre cuáles son los mitos más comunes respecto al cuidado de la piel para desterrarlos de la mano y de la opinión de expertos.

Toma nota y acuérdate de que cuidarte te ayudará a sobrellevar estos días de confinamiento. ¡Siéntete bien contigo misma!

1. Las cremas y el maquillaje atraen el coronavirus

Sin duda, se trata de una de las afirmaciones más escuchadas durante estos días y tenemos que decirte que, efectivamente, se trata de un mito.

Para empezar es importante saber, tal y como explica la Dra. Rosa Del Río, directora de la Unidad de Dermatología Estética del Grupo Pedro Jaén (c/ Cinca, 30, Madrid), que “el coronavirus no se absorbe a través de la piel; entra en el organismo por las mucosas; por eso hay que proteger ojos, boca y nariz de las gotitas de saliva que exhalamos al hablar, toser o estornudar y por eso hay que procurar no tocarse la cara, ni morderse las uñas“.

“A pesar del rumor de que el coronavirus se adhiere al maquillaje y a las cremas, lo cierto es que no hay pruebas de esto. Maquíllate si lo deseas. Es una manera de verte bien, de mantener el ánimo y de no saltarte la rutina de cuidado de noche, ya que te obliga a desmaquillarte”, añade la doctora.

Por su parte, el Dr. Leo Cerrud, experto en Medicina Estética (c/ Núñez de Balboa, 107, Madrid), argumenta: “A día de hoy no existe evidencia científica, aunque sí sospechas. Quien no debe utilizar cremas ni bases de maquillaje es el personal sanitario, pero para el resto de población la recomendación es no embadurnarse de cosméticos justo antes de salir a la calle por necesidad, sino después, mantener medidas estrictas de higiene y no compartir los tarros”. Además, “es un buen momento para dejar descansar la piel, dado que no se va a tomar el sol, para utilizar productos despigmentantes o retinoides, que unifiquen el tono o combatan el envejecimiento respectivamente”, afirma.

2. Si salgo al balcón necesito protección solar

Justo estamos entrando en los meses centrales de la primavera en los que los días empiezan a tener más horas de sol pero, ¿tenemos que utilizar un protector solar si salimos al balcón? Todo dependerá del tiempo que pases expuesta a los rayos solares.

“Según la OMS necesitamos recibir sol 3 días a la semana, entre 10 y 15 minutos sin protector solar, para sintetizar la vitamina D. Para la comunidad científica lo ideal son 10 diarios, el tiempo prudencial para que sea mejor el beneficio que el daño a efectos de radiación solar”, explica el Dr. Cerrud.

Ahora bien, si este tiempo supera los 10 minutos y decides exponerte al sol, la Dra. Rosa Del Río recomienda “utilizar el fotoprotector para evitar los efectos nocivos de la radiación solar”. De hecho, ella aconseja usarlo también para protegernos de la luz de las pantallas con las que tanto estamos conviviendo durante estos días, pese a que no sea 100% necesario.

3. Si no salgo, no necesito hidratación

Esto no es cierto. Tal y como explica el Dr. Cerrud, “Sí es necesaria, de hecho es el gesto cosmético más básico. La piel (rostro y cuerpo) necesita agua, y las calefacciones añaden un plus de deshidratación”.

4. No hace falta limpiar la piel de día y de noche

Si no lo haces, ¡estarás cayendo en un error! Ya te hemos hablado en más de una ocasión sobre la importancia de limpiarse el rostro adecuadamente. Pero ahora no solo te lo decimos nosotras, sino que nos lo confirma el Dr. Leo Cerrud quien afirma que el rostro, al igual que ocurre con las manos, es una vía de contagio, sobre todo a través de las mucosas (nariz, boca y ojos), como también apuntaba la Dra. Del Río.

Por tanto, conviene no solo extremar la limpieza de nuestro rostro, sino introducir a nuestra rutina de belleza un producto limpiador jabonoso y, por supuesto, no olvidarnos del tónico.

5. Me olvido de mi sérum con vitamina C

La vitamina C es un ingrediente primordial para el cuidado de la piel, pues aporta un efecto de luminosidad inmediata, colágeno y es un gran protector antioxidante. ¿No te parecen suficientes motivos como para no olvidarte de ella?

“Pensar que los antioxidantes tópicos (vitamina C, E, resveratrol, etc.) no son necesarios porque no tenemos que combatir la radiación ultravioleta ni la contaminación no es del todo cierto. Es verdad que durante la cuarentena nos oxidamos menos porque no están dichos agravantes, pero el organismo sigue su proceso de oxidación interna producida por el simple hecho de quemar energía”, confirma el Dr. Leo Cerrud.

Así que ya sabes, cuídate mucho, y a los mitos, ¡oídos sordos!