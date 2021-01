Propósitos de belleza para Año Nuevo

Puede que la noche del 31, mientras decidías si te fascinaba u horripilaba el tocado de cadenas de Pedroche y/o intentabas no ahogarte con las uvas, estuvieras recordando doce cosas que te han pasado en 2020.

Quizá lanzabas doce buenos deseos para el año nuevo. O tal vez reservaste las doce uvas para doce personas en las que piensas.

Yo, por ejemplo, cada año uso las doce uvas para doce propósitos que quiero poner en marcha en el año nuevo. Dejar malas costumbres, retomar las buenas. En general, suelo ponerme muchas metas y cumplir pocas.

Cuando son objetivos demasiado ambiciosos o poco concretos me suelen frustrar y lo normal es que frustren a la mayoría. En todo caso, entre esas doce intenciones a cumplir en el año nuevo siempre reservo algún hueco a la belleza.

En el transcurso de los años, mis propósitos de belleza han experimentado un proceso cuyo origen fue la fantasía más loca (tipo, “ir todos los días maquillada de forma diferente a trabajar”) y terminó aterrizando en el planeta realismo. El sentido común por fin tomó asiento, medí mis debilidades y fortalezas (escasas) y dejé de empeñarme en creer que soy capaz de usar anticelulítico con constancia porque sé que puedo lanzar cohetes si me acuerdo del body milk un día de cada tres.

Con esto se entiende que ya no me propongo metas imposibles pero sí gestos que me hacen sentir bien. Por ejemplo, llevar siempre la manicura hecha (aunque sea sin esmaltar en color) o usar retinol cada noche. Limpiar bien la piel todos los días y no ser perezosa con la depilación.