¿Tú sabes por qué de repente todas las influencers se ponen de perfil?

No sé si te has fijado en la cantidad de fotos de perfil que salen cada día en Instagram. Si no, fíjate. Los médicos nos hicieron darnos cuenta y las redes sociales lo confirman: El perfil es el nuevo plano frontal.

Cuando veas a una instagrammer o influencer puesta de perfil es porque quiere lucir lo bien que le han retocado. Y hace fenomenal, en nuestra (humilde y superflua) opinión.

Lo último en medicina estética:

Si bien hasta hace poco los pinchazos de hialurónico y el bótox eran las estrellas de las consultas de medicina estética, hoy el perfil bonito (y todo aquello que te lleve a él) se llevan todos los honores.

Las influencers quieren un perfil perfecto, como de Nefertiti –con su poquito de Clan Kardashian- y no dudan en ir al médico a pedirlo.

La doctora Paula Rosso, del Centro Médico Lajo Plaza, sabe qué es lo que piden, las intervenciones más demandadas, y nos las cuenta a continuación.

En consulta hemos detectado cómo aumentan cada día las peticiones de tratamientos para mejorar el aspecto lateral”

Lo explica la Dra. Rosso y especifica: son cinco zonas. Estas cinco:

Cola de la ceja, alzada: Una línea de ceja caída –algo que es muy común con el paso del tiempo- envejece el conjunto del rostro y aporta un aire muy triste. Las inyecciones de toxina botulínica son una buena opción que permite tratar de manera global las arrugas del tercio superior y las patas de gallo, pero también contamos con los hilos tensores para elevarla durante un plazo más duradero Sin pliegues de la amargura: En los casos en los que están muy marcados se hace aún más evidente de perfil. Los hilos PDO también son una estupenda opción, siempre que se siga una técnica concreta que en nuestra clínica hemos perfeccionado al máximo. Labios respingones: Ya no se demanda únicamente un aumento de volumen y se piden tratamientos que mejoren la armonía y la forma de los labios. Conseguir unos labios bien proyectados, dentro de la naturalidad es la nueva máxima y contamos con fillers especializados en ello. Un buen mentón: Con el paso del tiempo, el mentón pierde estructura, se contrae y reduce su proyección y firmeza, provocando el hundimiento del labio inferior y un desdibujamiento del óvalo facial alrededor de éste y de la mandíbula. El relleno de esta zona no era fácil hasta ahora, pero hoy contamos con un nuevo tipo de ácido hialurónico que permite esculpirlo a medida. Cuello de cisne: La radiofrecuencia puede mejorar la firmeza de la piel del cuello, pero cuando hay una papada evidente o un caso de doble mentón hay que recurrir a otras medidas. En la actualidad este es uno de los problemas que más preocupan a las mujeres y los tratamientos para el cuello cada vez son más demandados.

Los tratamientos que proponen:

Para alzar la cola de la ceja, “micro infiltraciones de Hilos PDO”

Lo mejor: Son completamente reabsorbibles y, además de tensar, producen un incremento en la producción de colágeno y fibroblastos a su alrededor, que mejora a medio plazo la firmeza de la piel.

Sesiones: Una es suficiente. Los efectos duran entre año y medio y dos años.

Pega: El resultado no se aprecia de inmediato; comienza a notarse al cabo de cuatro semanas, llegando a su punto más álgido a los tres meses.

Precio: A partir de 300€.

Dónde: Centro Médico Lajo Plaza (Moreto, 10 Madrid)

Para atenuar el pliegue de la amargura, “Cat Whiskers”

En qué consiste: Su éxito radica en la colocación de los hilos en puntos estratégicos del surco naso labial y consta de dos fases.

1 En la primera se insertan los monofilamentos más finos sobre el labio superior para redensificar la piel, minimizar las arrugas verticales y elevar las comisuras de los labios.

2 En la segunda, los hilos se colocan de forma entrecruzada en la parte lateral externa del surco y en dirección hacia la oreja para trazar una malla de sujeción que logre tensar en perpendicular.

Resultado: Las comisuras de los labios pierden la verticalidad que provoca las llamadas líneas de la amargura y se tensa la zona de los surcos de forma muy natural.

El efecto definitivo se nota a partir de la cuarta semana tras la sesión y se mantiene durante al menos 18 meses.

Precio: 450€.

Dónde: Centro Médico Lajo Plaza (Moreto, 10 Madrid)

Para unos labios respingones, “Natural Lips”

En qué consiste: La técnica se realiza con el ácido hialurónico RHA Kiss de Teoxane, que resulta ideal para mejorar la apariencia de los labios y potenciar su hidratación desde el interior.

Paso a paso: Se inyecta con aguja justo en el reborde labial, lo que logra un efecto muy natural y de mayor definición. También se introducen depósitos de producto puntuales en la mucosa para dar más jugosidad al labio y hacerlo más carnoso.

Lo mejor: Los resultados se notan de inmediato y se mantienen hasta 12 meses.

Precio: 340€.

Dónde: Centro Médico Lajo Plaza (Moreto, 10 Madrid)

Para mejorar el mentón, “Ultra DEEP”

En qué consiste: En el ácido hialurónico reticulado más denso de la actualidad, con una cohesión dos veces mayor frente a los convencionales. Indicado para mentón, pero también para óvalo facial y ángulo mandibular, tiene una consistencia más suave y es doblemente cohesivo y elástico.

Lo mejor: Al poder inyectarse en un plano mucho más profundo, justo por encima del hueso, el mentón se proyecta desde el interior y se acaba con el riesgo de los antiestéticos bultos.

Cómo es la sesión: dura 30 minutos y el producto se inyecta mediante unas finas cánulas. Los resultados se aprecian de inmediato, son definitivos al cabo de un mes y se mantienen durante año y medio.

Precio: 650€.

Dónde: Centro Médico Lajo Plaza (Moreto, 10 Madrid)

Sin papada, con “Belkyra”

¿Qué es?: Un inyectable lipolítico especialmente indicado para la grasa submentoniana (papada) y aprobado por la FDA para el uso no-quirúrgico de la reducción del doble mentón.

Consigue: Tanto la desaparición de la grasa como que no haya flacidez posterior.

Paso a paso: La técnica es muy sencilla y consiste en repartir el producto por toda la zona a tratar en forma de malla o rejilla mediante microinyecciones.

Sesiones: En un primer momento, la papada parece hincharse más los primeros dos o tres días y los resultados definitivos se aprecian pasadas dos semanas. Por lo general se necesitan entre dos y cuatro sesiones espaciadas un mes.

Precio: A partir de 950€.

Dónde: Centro Médico Lajo Plaza (Moreto, 10 Madrid)