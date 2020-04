5 peinados fáciles para triunfar en Instagram

Las redes sociales siempre son nuestro pasatiempo favorito (junto con Netflix y otro tipo de plataformas), pero durante estos días de confinamiento aún más.

Nos pasamos el día viendo vídeos para hacer ejercicio, consultando las últimas tendencias en belleza, aprendiendo a cocinar recetas caseras para sacar al balcón y, por supuesto, inspirándonos en las miles de influencers y celebrities a las que seguimos.

Llegará el día en que todo esto haya pasado y juntos hayamos logrado vencer el virus. En ese momento podremos disfrutar de la primavera como merecemos. Sin embargo, de momento hay que ser pacientes y quedarnos en casa para que todo termine.

Mientras tanto, esta cuarentena es la oportunidad perfecta para triunfar en Instagram, aunque cueste creerlo. Muchas veces no resulta tan sencillo ganarse el codiciado like pero, como buena beauty lover que eres, sabrás que un buen maquillaje (como el #FlowerEyeliner que lo está petando en redes) o un peinado original te ayudarán a arrasar, ¿o no?

En Guapísimas los peinados para esta cuarentena no se nos resisten. Ya te adelantamos las mejores propuestas de peluqueros y estilistas para disimular las raíces, y hoy queremos chivarte cuáles son los peinados que te ayudarán a triunfar en Instagram, incluso en cuarentena. Presta mucha atención y aprende a hacértelos tú misma en casa. Ahora hay tiempo, ¡así que no tienes excusas!

1. Trenzas de boxeadora

Las boxer braids llevan más de cinco años protagonizando el street style veraniego y es el peinado festivalero por excelencia. Además de ser cómodo y fresquito, nunca pasa de moda. Por ello, aprender a hacértelas es una buena inversión de tiempo. ¡Ojo! Nunca se recomienda hacerla con el pelo mojado, ya que puedes dañar tu cabello. Puedes utilizar algún sérum que te facilite el peinado o productos especiales para hacer trenzas.

2. Half-up bun o moño HUN

Es decir, un semirecogido con moño medio hecho en la parte alta de la coronilla. Se trata del peinado que está arrasando más que nunca entre nuestras influencers y celebs favoritas, desde María Pombo o Mery Turiel, pasando por Chiara Ferragni, hasta las mismísimas Kardashian, entre muchas otras. Es comodísimo porque, con él, te libras de esos mechones frontales que te tapan la cara o te molestan. ¿Y lo mejor? Hacerlo es facilísimo. ¡Mira este tutorial!

3. Moño messy

Uno de los recogidos que triunfa en las alfombras rojas y que podríamos decir que es uno de los preferidos de nuestra querida Meghan Markle. Hablamos de un moño despeinado (ya sea alto o bajo), que sirve para outfits informales, armar tu look de working girl, o incluso como para asistir a un evento especial, además es perfecto para lucir maxi-pendiente. No hay que preocuparse si algún mechón queda fuera, de hecho, ahí está el truco.

4. Mini buns

O también conocidos como ‘moñitos pequeños’. Es otro de los divertidos peinados que reinaron el pasado año en los festivales más famosos del mundo, como Coachella o Tomorrowland. Son muy fáciles de hacer y aportarán un toque superoriginal a tus looks caseros (y cuando esto pase, de street style). Al igual que el messy bun, puedes hacerlos altos (a la altura de la coronilla) o bajos (a la altura de la nuca), ¡tú decides!

5. Ondas con trenza de raíz lateral

Si te encantan las ondas tipo surferas, este peinado es para ti. Hazte unas ondas suaves con un rizador (recuerda rompérlas con los deditos para que no queden tan marcadas y para que tengan natural), procede a hacerte la trenza lateral de raíz y dale un toque boho-chic añadiendo anillas o algún adorno para el cabello.