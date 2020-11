El desmaquillado de ojos perfecto

Los aceites desmaquillantes son grasas capaces de disolver, por afinidad, los productos de maquillaje de base oleosa: barra de labios, fondo, máscara…

Son gustosos, suponen el lujoso primer paso de la doble limpieza y, usados correctamente, son eficaces desmaquillantes. Ahora bien, hay algo en lo que muchos expertos en cuidado de la piel están de acuerdo: Los aceites desmaquillantes son estupendos aliados de la limpieza pero, atención, hay que aclararlos muy bien con agua. De no hacerlo bien, la cosa se complica.

La experta visagista y creadora de la marca de cosmética Sileä, Adela R. Porto, no es demasiado partidaria de ellos. “A veces, si no se es muy minucioso al retirar el aceite, puedes no realizar la limpieza correctamente”, explica. Y añade: “Además, es fácil que migre hasta dentro del ojo e irrite”.

Aceite para desmaquillar los ojos, ¿sí o no?

Sin dudar de su eficacia como borrador de las más persistentes máscaras de pestañas, eyeliners, ahumados y sombreados de todo tipo, lo cierto es que no siempre conviene usar productos de base oleosa en la zona del contorno de ojos. Los motivos son variados.

“Cuando desmaquillamos el contorno de los ojos con productos de base oleosa, resulta fácil que el aceite penetre en el ojo, pudiendo causar ciertas irritaciones que resultan desagradables, algo que se puede evitar, normalmente, con aguas micelares u otros limpiadores a base de agua”, explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Es decir, que si lo usas, sé muy cuidadosa y, si puedes elegir, usa un desmaquillante de ojos específico o un agua micelar que después repases con otro limpiador al agua.

Difícil de aclarar, la gran pega

Donde los expertos se ponen bastante de acuerdo es en advertir que los desmaquillantes formulados a partir de aceite, aunque disuelvan bien el maquillaje, suele ser difíciles de eliminar.

“Usamos un limpiador para eliminar impurezas, pero luego nos cuesta eliminar el propio limpiador por completo”, argumenta Diana Suárez, directora técnica de RevitaLash, que aclara que esto puede producir, además de irritaciones, cierto peso sobre la pestaña y una película que impide, a su vez, tratarla con sueros específicos de pestañas, por ejemplo.

“El aceite ejerce de barrera e impide que otros principios de tratamiento sean todo lo efectivos que deberían ser”, concluye. Dicho de otra manera, si te vas a gastar el dinero que cuesta uno de estos sueros de pestañas, asegúrate que la pestaña lo va a asimilar correctamente. Y, por lo visto, el resto de aceite dificulta.

Hay un caso donde se justifica el uso de aceite desmaquillante para los ojos. Cuando has usado máscara waterproof.

“Aunque es mejor evitar este tipo de producto porque exige un proceso de desmaquillado más agresivo que puede dañar las pestañas a largo plazo”, sugiere Raquel González, directora de educación de Perricone MD. Ella recomienda lo mismo que siempre recomendamos en Guapísimas: la doble limpieza.